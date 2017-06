Beyond Good and Evil 2: Seht euch hier die ersten unfassbar beeindruckenden Spielszenen an

95 SHARES Facebook Twitter Google

Im Rahmen der diesjährigen E3 hat Ubisoft einen wirklich abgefahrenen Trailer zu Beyond Good and Evil 2 veröffentlicht. Leider gab es keine Spielszenen zu sehen.

Nun können wir euch aber erste In-Engine-Spielszenen präsentieren, die euch vom Hocker hauen werden. Im nachfolgenden Video präsentiert Creative Director Michel Ancel, was Beyond Good and Evil 2 aus technischer Sicht zu bieten hat.

Wir bekommen eine riesige offene Spielwelt zu sehen, die frei erkundet werden kann und die nur so vor Details strotzt. Auch cool: Wir bekommen ein Mutterschiff gezeigt, das im Spiel unsere Basis darstellt und indem sich nicht nur unsere Crew aufhält, sondern ein kleineres Schiff, mit dem wir ebenfalls herumfliegen können.

Das ganze erinnert an eine Matrjoschka. Also im großen Schiff befindet sich ein kleineres und darin befinden wir uns. Abgefahren.

Das denken wir:

Das sieht einfach… irre aus.