BioWare: Anthem wird mehr Star Wars als Mass Effect

Anthem war wohl zweifelsohne eines der Highlights der diesj├Ąhrigen E3. Auch wenn wir noch nicht so viel gesehen haben, wird aktuell viel gemutma├čt in welche Richtung sich Anthem bewegen wird. Im Kern soll Anthem wohl ein MMO-Lite ala Destiny und The Division werden, dabei aber einiges neu machen. Damit dieses Konzept funktioniert, muss das Spiel nat├╝rlich eine gute Story zu bieten haben.

Zu dieser hat sich Aaryn Flynn von BioWare nun zu Wort gemeldet. So sollen wir keine derart komplexe Story wie bei Mass Effect erwarten.

“In der Story sind wir Menschen und Mitglieder einer Gruppe namens ‘Freelancers’ (S├Âldner), die die Menschheit weit drau├čen auf einem Alien-Planeten besch├╝tzen und retten soll. Die Story bewegt sich in einem Genre, das wir ‘Science Fantasy’ nennen – es ist sehr gut mit dem Star Wars- und dem Marvel-Universum vergleichbar, wo viele fantastische Dinge geschehen, wir uns aber nicht so sehr dar├╝ber wundern, warum und wie sie eigentlich geschehen. ”

“W├Ąhrend es sich bei Mass Effect mehr um eine Hardcore-Science-Fiction-IP handelt, geht es in Anthem vielmehr darum, in einer opulenten und exotischen Welt, die euch wirklich gefangen nimmt, Spa├č zu haben.”

Anthem soll im Herbst 2018 f├╝r PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen.

Das denken wir:

Ich bin so gespannt darauf, was uns bei Anthem erwartet. Als jemand, der Science-Fiction und MMOs mag, ist es eine meiner hei├česten Erwartungen.