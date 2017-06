BioWare: Neues Dragon Age Projekt befindet sich in Arbeit

61 SHARES Facebook Twitter Google

Seit geraumer Zeit fragen sich viele Fans, ob es einen neuen Dragon Age Ableger geben wird. Schlie├člich stie├č Inquisition auf geteilte Gem├╝ter. Mike Laidlaw, der Creative Director der Dragon Age Serie hat gestern in einem Podcast etwas Licht ins Dunkel gebracht. So meinte er, dass sich “irgendetwas in Zusammenhang mit Dragon Age” in Entwicklung befinden w├╝rde. Zus├Ątzlich meint er, dass sie gerade “eine Menge Leute einstellen w├╝rden” f├╝r dieses Projekt.

Er erw├Ąhnt zwar nicht klar, dass es sich um ein Videospiel handelt, allerdings ist davon auszugehen. Im selben Podcast erw├Ąhnte er au├čerdem, dass einst sogar mal ein Jade Empire 2 in Planung war. Allerdings hat man die Arbeiten daran verworfen, weil die Teams mit Mass Effect und Dragon Age zur Gen├╝ge ausgelastet waren.

Das denken wir:

Ich fand Inquisition leider sehr generisch und entt├Ąuschend, aber prinzipiell mag ich die Dragon Age Reihe. Warten wir mal ab.