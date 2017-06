“Chun-Li”-Spieler zeigt Bison mit einer 38-Hit-Combo, wer in der Arena das Sagen hat

88 SHARES Facebook Twitter Google

Wenn man am in einem Beat ’em up, am Ende einer Combo-Serie, auf dem Boden der Tatsachen landet, dann ist das nie ein gutes Gefühl. Insofern kann ich mir gut vorstellen, wie sich der Spieler Inuchiyo als Bison gefühlt haben muss, als er in Rahmen eines “Capcom Pro Tour Asia Online 2″-Matches von Goichi “Go1″ Kishida als Chun-Li vermöbelt wurde.

Im nachfolgenden Video seht ihr die dritte Runde des Matches, in der “Go1″ mit Chun-Li eine vernichtende 38-Hit-Combo startet und Bison damit in die Ecke schickt. Inuchiyo versuchte zwar, die Combo-Treffer zu vermeiden, aber “Go1” ließ ihm keine Chance.

Das beeindruckte auch die Kommentatoren. Aber seht – und hört – am besten selbst:

Das denken wir:

Das tut weh…

Quelle:compete.kotaku.com