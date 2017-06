Conarium: In diesem Horrorspiel verlierst du deinen Verstand

54 SHARES Facebook Twitter Google

Kürzlich wurde das Horrorspiel Conarium für PC veröffentlicht, das auf der Arbeit des Schriftstellers H. P. Lovecraft beruht – dem Meister des Horrors.

Genauer gesagt haben sich die Entwickler von Lovecrafts Horrorgeschichte “Berge des Wahnsinns” inspirieren lassen, in der William Dyer, Geologe an der fiktiven Miskatonic-Universität, sein Schweigen ĂĽber seine Erlebnisse und Erkenntnisse während einer von ihm in der Vergangenheit geleiteten Expedition in die Antarktis bricht.

Und wie Conarium in Aktion aussieht, zeigt der Trailer:

Das denken wir:

Wer auf Horror steht, der sollte dem Spiel eine Chance geben.