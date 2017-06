Crash Bandicoot NSane Trilogy: Scheinbar ein Xbox-Release in Planung

61 SHARES Facebook Twitter Google

Seit heute steht die Crash Bandicoot NSane Trilogy in den H√§ndlerregalen und schickt viele Spieler zur√ľck in ihre Kindheit. Ich selber z√§hle mich an der Stelle dazu. Doch bisher kommen nur PlayStation-Spieler in den Genuss des Crash Remakes. Doch das k√∂nnte sich bald √§ndern. Bei einem ungarischen H√§ndler ist eine Xbox One Version der NSane Trilogy aufgetaucht und listet dort Dezember als Releasedatum.

Normalerweise passieren solche “Fehler” h√§ufiger, doch es ist davon auszugehen, dass an dem Ger√ľcht sogar was dran ist. Schlie√ülich schrieb der offizielle PlayStation Account im Februar auf Twitter selber, dass Crash Bandicoot “zuerst auf der PlayStation 4” erscheinen wird.

Also vielleicht wird in K√ľrze auch ein Xbox One Release bekannt gegeben. Lassen wir uns √ľberraschen.

Das denken wir:

Also doch nur zeitexklusiv auf PlayStation. Wer also jetzt nicht die Gelegenheit hat, aufgrund einer fehlenden Konsole, muss scheinbar nur noch ein bisschen warten.