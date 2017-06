Darauf haben wir gewartet: Hier sind die ersten (heftigen) Spielszenen aus Call of Duty: WWII

102 SHARES Facebook Twitter Google

Lange mussten wir uns gedulden, aber nun hat Activision erstmals richtige Spielszenen aus Call of Duty: WWII veröffentlicht.

Diese zeigen einige heftige Schlachten, Panzer, Flugzeuge und Schiffe. Die Szenen stammen ĂĽbrigens aus dem Mehrspieler-Modus.

Erscheinen soll Call of Duty: WWII am 3. November 2017 fĂĽr PC, PS4 und Xbox One. Ăśbrigens: Vorbesteller bekommen garantierten Zugang zur Beta. Sobald es weitere Neuigkeiten gibt, erfahrt ihr das natĂĽrlich wie immer bei uns.

Nun aber viel SpaĂź mit den ersten Spielszenen aus Call of Duty: WWII:

Das denken wir:

Ziemlich heftig. Mal sehen, ob sich WWII gegen die Konkurrenz behaupten kann.