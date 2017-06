Das hat Kurt Russell mit einer der verrücktesten UFO-Sichtungen der Geschichte zu tun

99 SHARES Facebook Twitter Google

Ok, das kommt ĂĽberraschend. Am Abend des 13. März 1997 wurden in einer Gegend um Phoenix eine Reihe von UFO-Sichtungen gemacht. Es gab mehrere 100 Zeugen. Hier handelt es sich um eine der bekanntesten UFO-Sichtungen in der Menschheitsgeschichte – die sogenannten “Phoenix-Lichter“.

Die Behörden wurden damals von einem zivilen Pilotenn alarmiert, dessen Identität bis heute unbekannt war. Nun wurde beekannt: Es war tatsächlich Kurt Russell.

Er hatte damals keine Ahnung, welche Tragweite seine Sichtung hatte. Bis zu dem Zeitpunkt als, als seine Frau Goldie Hawn Jahre später durch eine UFO-Doku im TV auf den Vorfall aufmerksam wurde.

Hier der Clip, in dem Kurt Russell das Ganze erzählt:

Das denken wir:

Holy shit.