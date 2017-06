Das neue Spider-Man-Spielzeug von Sphero ist noch cooler als BB-8

68 SHARES Facebook Twitter Google

Erinnert ihr euch noch an den ferngesteuerten BB-8 aus Star Wars, den Sphero 2015 vorgestellt hat? Das Teil war ein ziemlicher Erfolg. Nun hat Sphero ein neues Spielzeug am Start, das ebenfalls ziemlich genial ist.

Eine smarte Spider-Man-Figur. Diese verfügt über LCD-Augen, kann Witze erzählen, reagiert auf Bewegung und was am coolsten ist: Dieses Spielzeug kann Kinder durch 100 verschiedene Geschichten führen, in denen die Kids entscheiden können, wie die Story weitergeht.

Hört sich cool an? Sieht euch so aus. Hier könnt ihr den Spider-Man von Sphero in Aktion sehen:

Das denken wir:

Das Teil ist wirklich niedlich.