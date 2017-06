Das neue Yoshi-Spiel für die Switch sieht einfach schön aus

82 SHARES Facebook Twitter Google

Zugegeben: Ich bin kein großer Fan der Yoshi-Games, aber Nintendo arbeitet gerade an einem Spiel für die Switch mit dem niedlichen Dino in der Hauptrolle, das ich euch nicht vorenthalten möchte.

Mittlerweile wurde ein Video mit ersten Spielszenen veröffentlicht, die einfach nur schön aussehen. Vor allem der “handgemachte” Look sieht wirklich putzig aus. Es wirkt so, als hätte jemand die Spielwelt aus Pappe gebastelt.

Abgesehen davon bekommt man einen guten Eindruck davon, was uns in Yoshi (so der Arbeitstitel des Spiels) erwartet. Aber seht am besten selbst:

Das denken wir:

Die Optik ist einfach putzig.