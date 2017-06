“Deadpool 2: Im neuesten Bild zum Film hängt der Söldner mit der großen Klappe vor der X-Mansion ab

Na, freut ihr euch auch schon auf “Deadpool 2”? Der Film läuft zwar erst 2018 im Kino an, aber bis dahin halten wir euch mit Bildern und Videos vom Dreh bei der Stange.

Kürzlich hat Schauspieler Ryan Reynolds ein Bild auf Twitter gepostet, das den Söldner mit der großen Klappe vor der X-Mansion zeigt. Und das scheint den Fans zu gefallen. Innerhalb kürzester Zeit hatte das Bild über 45.000 Retweets und 158.000 Likes.

Hier der Tweet:

Dropped by the X-Mansion. Big fucking surprise. No one's home. pic.twitter.com/svbUMEdKbb

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 17. Juni 2017