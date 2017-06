Denuvo bald endgültig Geschichte?

27 SHARES Facebook Twitter Google

Denuvo wurde als besonders sicherer Schutz für Spiele angepriesen. So soll die Schutz-Software die Spieldateien vor Veränderungen und Crack-Versuchen schützen. Doch scheinbar verrichtet die Software ihren Dienst eher schlecht als recht. Zudem behaupten gleich zwei Gruppen und ein unabhängiger Cracker, Denuvo komplett umgangen zu haben.

Es läuft in letzter Zeit nicht gut fĂĽr Denuvo. Immerhin beschwerten sich erst kĂĽrzlich die Spieler des Puzzle-Adventures RiME ĂĽber eine schlechte Performance – angeblich ausgelöst durch die SchutzmaĂźnahme. Das verantwortliche Studio hinter RiME kĂĽndigte an, den Schutz zu entfernen sobald ein funktionierender Crack bereitsteht. DafĂĽr brauchte die Szene gerade einmal eine Woche – Denuvo wurde wie versprochen per Patch entfernt. AuĂźerdem wurden bereits etliche groĂźe Titel in relativ kurzer Zeit geknackt. Zum Beispiel Resident Evil VII und Prey.

Zudem veröffentlichte die Gruppe Steampunks völlig überraschend eine Art Key-Generator für Dishonored 2. Mittlerweile bestätigten einige User auf Reddit die Funktionalität des Cracks. Dishonored 2 setzt auf die dritte Version der Anti-Tamper-Software. Falls der Generator einfach anzupassen ist, könnten bald alle Spiele die auf Version 3 von Denuvo setzen unkompliziert geknackt werden. Außerdem erklärten die Steampunks über Twitter drei weiteren Titeln den Krieg: Total War Warhammer 2, Dawn of War 3 und Planet Coaster.

Als wäre das noch nicht genug, gesellt sich nun auch der unabhängige Cracker Baldman dazu. Gerade einmal vier Tage konnte ihm die PC-Version von Tekken 7 standhalten. Dann bediente Baldman die wartenden Piraten. Seitdem wird der Einzelgänger auf Reddit regelrecht verehrt.

Eine Stellungnahme der österreichischen Firma Denuvo Software Solutions GmbH steht bislang noch aus.

Das denken wir:

Das Katz-Und-Maus-Spiel geht weiter. Auf jeden Fall ist das ein ziemlich krasser Schlag in die Magengrube.