Der Werbespot zu Evil Dead: Hail to the King ist ziemlich großartig

Wenn ich mich recht erinnere, dann war das Actionspiel Evil Dead: Hail to the King, das am 5. Dezember 2000 fĂŒr PlayStation, Dreamcast und Microsoft Windows veröffentlicht wurde und auf den “Evil Dead”-Filmen basiert, ziemlich mies.

DafĂŒr ist der Werbespot zum Spiel umso unterhaltsamer. In diesem Clip möchte sich jemand, wie Ash, eine KettensĂ€ge an die Hand schrauben. Das Ergebnis fĂ€llt aber nicht so praktisch aus. Auch cool: Sogar Bruce Campbell (Ash) spielt im Spot mit.

Hier der Werbespot zu Evil Dead: Hail to the King:

Das denken wir:

Besser als so mancher Werbespot fĂŒr aktuelle Games.