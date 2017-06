Destiny 2: Der Release wurde verschoben, um die Server zu schützen

75 SHARES Facebook Twitter Google

Na, freut ihr euch schon auf den Release von Destiny 2? Dann habe ich gute Nachrichten für euch. Der Release wurde verschoben – und zwar nach vorne.

Verschiebungen sind in der Games-Branche keine Besonderheit. Aber dass Spiele früher veröffentlicht werden als geplant, ist relativ selten. Eigentlich sollte Destiny 2 am 8. September erscheinen. Im Rahmen der diesjährigen E3 wurde aber verkündet, dass Destiny 2 bereits am 6. September erscheinen wird.

Der Grund: Bungie möchte dadurch sicherstellen, dass die Server zum Release nicht überlastet werden. Gegenüber GamesRadar verriet Game Director Luke Smith, dass ihre Spiele am Samstag der Launch-Woche die meisten gleichzeitigen Spieler aufweisen.

Würde Destiny 2 nun am Freitag am 8. September erscheinen, dann wäre die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Server in die Knie gehen würden. Durch den vorgezogenen Release könne man Daten sammeln und das Server-Team entlasten.

Also haben wir doppelten Grund zur Freude: Destiny 2 erscheint früher und die Server werden dadurch wahrscheinlich stabiler laufen. Cool, oder?

Das denken wir:

Klingt logisch. Und wir dürfen uns über stabilere Server freuen.