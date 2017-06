Diablo 3: Blizzard gibt Starttermin der Season 11 bekannt

61 SHARES Facebook Twitter Google

Wenn ihr Diablo 3 spielt, dann wartet ihr mit Sicherheit schon aufgeregt auf den Release des Totenbeschwörer-DLCs. Bisher hat Blizzard nur verraten, dass der neue Held bald erscheinen wird.

Das Ganze wurde aber nun etwas konkreter. Denn Blizzard hat mittlerweile verkündet, dass die Season 10 am 23. Juni endet. Im selben Zug wurde auch erklärt, dass die Season 11 am 20. Juli an den Start geht.

Und da der Totenbeschwörer sicher vor Beginn der Season 11 erhältlich sein wird, wissen wir nun wenigstens, dass wir spätestens am 20. Juli mit dem Charakter-DLC rechnen dürfen.

Sobald es weitere Neuigkeiten zu Diablo 3 gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Endlich gibt es wieder neue Inhalte fĂĽr Diablo 3.