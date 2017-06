Diese Pennywise-Figur raubt euch den Schlaf

53 SHARES Facebook Twitter Google

Am 21. September läuft die Neuauflage des Klassikers “Stephen Kings Es” im Kino an. Wir müssen uns also noch ein paar monate gedulden, bis wir Pennywise wieder zu Gesicht bekommen.

Außer man stellt sich den Horrorclown ins Regal, falls man dann noch schlafen kann. Es gibt nur sehr wenige Pennywise-Figuren, aber Factory Entertainment hat nun eine neue angekündigt.

Das Teil ist 38 Zentimeter groß und kann sprechen. Leider. Euch erwartetn bekannte Zitate aus dem Film, die euch den Schlaf rauben.

Hier noch zwei Bilder der Figur:

Die Figur könnt ihr euch ab jetzt über diesen Link für 125 Dollar vorbestellen. Ausgeliefert wird Pennywise aber voraussichtlich erst im Winter.

Das denken wir:

Das perfekte Geschenk für Fans von “Es”.