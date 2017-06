Diese Spider-Man-Figur ist der Hammer

41 SHARES Facebook Twitter Google

Spider-Man: Homecoming läuft am 13. Juli in den Kinos an und passend dazu hat Hot Toys eine ziemlich coole Spider-Man-Figur am Start.

Erst kürzlich berichteten wir über eine ultra realistisch Wonder-Woman-Figur von Hot Toys. Spider-Man macht aber auch eine gute Figur. Versteht ihr? Figur? … Naja. Egal.

Sie ist sehr detailliert und wird mit zahlreichen Extras ausgeliefert. Es sind sogar unterschiedliche Augenstücke für die Maske und ein Spinnennetz-Effekt-Accessoire (dieses Wort habe ich ja noch nie gehört) dabei.

Was sonst noch so im Lieferumfang enthalten ist, erfahrt ihr über diesen Link.

Hier noch ein paar Bilder der Figur:

Das denken wir:

Das perfekte Geschenk für Fans von Spider-Man.