Dieser Raum ist wie ein Drogentrip – nur ohne Drogen

Wenn man eine Virtual-Reality-Brille auf dem Kopf trägt, dann wird man durch die Brille immer wieder daran erinnert, dass das, was man sieht, nicht echt ist. Aber was passiert, wenn deine Umgebung zur virtuellen Realität wird?

Die Antwort auf diese Frage liefert uns nachfolgendes Video. Es zeigt einen Mixed-Reality-Raum; die Arbeit des Kreativstudios THÉORIZ. In diesem Raum werden die Bewegungen des “Nutzers” in Echtzeit erfasst und die Daten dann an Projektoren weitergeleitet. Diese erwecken dann scheinbar die Wände und den Boden zum Leben.

Und das sieht ziemlich heftig aus. Aber seht am besten selbst:

Das denken wir:

Ein krasses Projekt. Mal sehen, ob diese Technologie in Zukunft in Videospielen Anwendung findet.