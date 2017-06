Dieses neue Switch TV-Dock ist besser als das Original

61 SHARES Facebook Twitter Google

Coole Sache: Der Peripherie-Hersteller Nyko hat eine neues TV-Dock für die Nintendo Switch entwickelt, das wesentlich praktischer ist als das Original.

Der Grund: Das Dock ist gerade mal so groß, wie ein Stapel Spielkarten – abgesehen davon ist es günstiger. Wer also die Switch gerne bei einem Kumpel oder in einem Hotel an einen TV anschließen möchte, der sollte sich den Kauf überlegen.

Das Teil kann man sich ab jetzt bei Amazon für 45 Dollar vorbestellen. Ausgeliefert wird das Dock aber erst am 3. Oktober.

Hier ein Bild des Mini-Docks:

Das denken wir:

Wer die Switch häufig unterwegs nutzt, der sollte sich dieses Dock zulegen.