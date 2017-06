Dissidia Final Fantasy NT: Leak kündigt den Prügler kurz vor der E3 an

88 SHARES Facebook Twitter Google

Jedes Jahr das selbe Spiel. Egal wie sehr sich die Firmen darum bemĂĽhen ihre Geheimnisse zu wahren – Kurz vor der Messesaison kommen die meisten Dinge via Leak ans Licht. So ergeht es eben Square Enix, deren E3 Ăśberraschung Dissidia Final Fantasy NT bereits gestern geleaked wurde. Das Spiel ist bisher nur als Arcade-Version in Japan verfĂĽgbar und findet nun seinen Weg auf die PlayStation 4.

Wer mit der Dissidia Reihe noch keine Erfahrung hat: Dissidia Final Fantasy NT ist ein klassischer Kampf-Brawler im Final Fantasy Universum und umfasst vielerlei bekannte Figuren der Franchise. Mit über 20 spielbaren Final Fantasy Helden und Bösewichtern, über 10 bekannten Battle Arenen, Beschwörungen und Tonnen an Waffen und Moogles verspricht Dissidia Final Fantasy NT alles, was man sich als Fan wünscht.

Dissidia Final Fantasy erscheint Anfang 2018. Square Enix hat nach dem Leak direkt den offiziellen AnkĂĽndigungstrailer online gestellt, den wir euch nicht vorenthalten wollen.

Der AnkĂĽndigungstrailer von Dissidia Final Fantasy NT:

Das denken wir:

Ich habe frĂĽhere Dissidia Ableger bereits gerne gespielt und freue mich sehr ĂĽber die AnkĂĽndigung. Eine groĂźe Ăśberraschung ist es aber nicht, da das GerĂĽcht schon rund ein Jahr im Raum steht.