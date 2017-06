Dungeon Defenders II kommt im Juni!

42 SHARES Facebook Twitter Google

Das Entwicklerstudio Trendy Entertainment hat das Release-Datum fĂĽr Dungeon Defenders II bekannt gegeben. Demnach soll das kostenlose Action-Tower-Defense-RPG am 20. Juni 2017 fĂĽr PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Am Ende der News findet ihr den offiziellen Release Date Trailer.

Mit der Veröffentlichung verlässt das Spiel die Early Access-Phase von Steam. Diese dauerte über 2 Jahre und bescherte den Spielern über 60 Updates. Abgesehen von über 1000 Bugfixes fanden auch etliche Neuerungen ihren Weg in Dungeon Defenders II. Zum Beispiel neue Helden, Verteidigungsanlagen und Gegner. Außerdem gibt es neue Fähigkeiten, Maps und legendäre Waffen. Jedoch sind das noch immer nicht alle Neuheiten! Die Entwickler haben wirklich vorbildlich mit der Community zusammengearbeitet und dadurch zahlreiche Inhalte geschaffen.

Inspiriert wurde Dungeon Defenders II von einigen der beliebtesten Tower Defense-Titeln. Dadurch werden viele verschiedene Elemente miteinander vereint. Dazu gehören unter anderem Begleiter, Loot und ein Level-System. Allerdings steht der Aufbau der Verteidigung noch immer im Zentrum des Spiels.

Dungeon Defenders II lässt sich alleine oder mit bis zu drei Freunden gemeinsam spielen. Die Konsolen-Versionen bieten sogar einen lokalen Splitscreen-Modus. Der Titel ist, wie bereits erwähnt, kostenlos und wird Ingame-Käufe mit sich bringen. Durch diese lassen sich zusätzliche Begleiter, Helden, Skins und Kostüme erwerben.

Das denken wir:

Der erste Teil war ein wirklich spaĂźiges Spiel. Jedoch bin ich etwas skeptisch, was die Free-to-Play-Umsetzung angeht.