Eben wurde Assassin’s Creed Origins offiziell vorgestellt

Im Rahmen der E3-Pressekonferenz von Microsoft wurden erstmals Spielszenen aus Assassin’s Creed Origins gezeigt. Und die Infos, die bisher zum Spiel im Netz gelandet sind, scheinen zu stimmen.

Assassin’s Creed Origins wirkt viel dynamischer als die Vorgänger, das Kampfsystem scheint an vielen Stellen ĂĽberarbeitet worden zu sein und es gibt auch mehr Rollenspiel-Elemente. So wurde in der Präsentation unter anderem das neue Inventar gezeigt. Dieses bietet unterschiedliche Plätze fĂĽr Waffen, Outfits und Reittiere.

Es wird auch verschiedene Item-Klassen geben. Zu sehen war unter anderem ein legendärer Bogen. Insgesamt wirkte die gezeigte Alpha-Version aus grafischer Sicht sehr beeindruckend. Hier ein paar Screenshots:

Das denken wir

Die ersten Szenen aus Assassin’s Creed Origins sehen vielversprechend aus. Und die Neuerungen bringen frischen Wind in die Reihe.