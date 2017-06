Forza Motorsport 7: Die 4K Texturen benötigen eine große Menge an Speicherplatz

82 SHARES Facebook Twitter Google

Forza Motorsport ist in den Fankreisen nicht mehr wegzudenken. Dementsprechend fiebern viele Anh├Ąnger dem Release von Forza Motorsport 7 entgegen. Schon immer besonders war der authentische Look der Reihe. Der neueste Ableger wird das mit seien 4K-Texturen auf ein neues Level heben. soviel ist klar.

Doch nun hat man sich dazu ge├Ąu├čert wie viel Speicherplatz die 4K Texturen auf der Xbox One X einnehmen werden. Ganze 100 GB Speicherplatz wird der 4K Patch ben├Âtigen. Das macht Forza Motorsport 7 zum bislang speicherhungrigsten Xbox-Spiel. Ihr bekommt diesen Patch allerdings nur, sofern ihr auch eine Xbox One X besitzt. Die normale Xbox One und die One X S werden 1080p Assets bekommen.

Das denken wir:

Das ist eine stolze Summe an Speicherplatz. Da die One X aber 1TB Speicher hat und man zudem Problem eine externe Festplatte anschlie├čen kann. sollte auch das zu bew├Ąltigen sein. Lediglich die Downloadzeit d├╝rfte einige Leute sehr ├Ąrgern.