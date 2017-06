Hideo Kojima bestätigt: Death Stranding wird nicht auf der diesjährigen E3 vertreten sein

Wenn ihr gehofft habt, dass wir im Rahmen der diesjährigen E3 neues Material von Hideo Kojimas Death Stranding zu sehen bekommen, dann muss ich euch leider enttäuschen.

Wie der Entwickler k√ľrzlich auf Twitter verriet, wird das Spiel nicht auf der Messe vertreten sein. “Entschuldigung an unsere Fans: Death Stranding wird nicht auf der E3 sein, weil wir v√∂llig auf die Entwicklung fokussiert sind.”, so Hideo Kojima.

Hier der Tweet:

Apologies to our fans, Death Stranding will not be @ E3 as we are fully focused on development. Pls see me with @geoffkeighley on 6/14! pic.twitter.com/w9JfmEOqF4

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) 7. Juni 2017