Horizon Zero Dawn: Weitere Zusatzinhalte in Planung

Auf der diesj├Ąhrigen E3 wurde mit Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds die erste Erweiterung f├╝r das Action-RPG angek├╝ndigt. Doch Shawn Layden, Pr├Ąsident von Sony Interactive Entertainment America, verriet in einem Interview, das dies nicht die letzte Erweiterung ist. Dementsprechend plant das Entwicklerstudio Guerilla Games weitere Zusatzinhalte f├╝r das PlayStation 4-exklusive Rollenspiel.

Au├čerdem ist das Feedback zu Horizon Zero Dawn wirklich fantastisch, so Layden weiter. Dies d├╝rfte auch Hermen Hulst, Managing Director von Guerilla Games, freuen. Schlie├člich hat er noch einige Pl├Ąne f├╝r das Spiel auf Lager. Dementsprechend ist die Roadmap sogar f├╝r mehrere Jahre ausgelegt.

Bis wir mehr ├╝ber die kommenden Zusatzinhalte erfahren, m├╝ssen wir uns wohl erstmal gedulden. Doch daf├╝r d├╝rfen wir uns ab Herbst in Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds austoben. Die Erweiterung f├╝hrt uns in den Norden und vergr├Â├čert die Spielwelt deutlich. Zudem erwarten uns neue Geschichten, Waffen und Quests. Die Stimmung wird durch dunkle Geheimnisse noch einmal deutlich d├╝sterer ausfallen als im Hauptspiel.

Das denken wir:

Endlich mal wieder eine lange Unterst├╝tzung f├╝r ein gro├čartiges Spiel!