In diesem Freiluftkino kann man sich “Der weiße Hai” im Wasser ansehen

Coole Sache: Das Alamo Drafthouse startet am 30. Juni das “Jaws on the Water”-Event. Und wie der Name bereits erahnen lässt, kann man sich hier “Der weiße Hai” auf die einzig wahre Art ansehen: im Wasser.

Das Ganze findet im Volente Beach Water Park in Leander (Texas) statt. Gezeigt werden “Der weiße Hai”, “Der weiße Hai 2” und “Der weiße Hai 3” in 3D. Tickets kann man sich über diesen Link sichern.

Also wenn ihr Ende Juni zufällig in Texas unterwegs und auf der Suche nach einem besonderen Kinoerlebnis seid, dann solltet ihr “Jaws on the Water” mal ausprobieren. Wenn ihr euch traut. Man weiß ja nie, was da so im Wasser herumschwimmt…

Das denken wir:

Das perfekte Erlebnis für warme Sommernächte.