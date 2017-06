In Spider-Man wird es verschiedene Kostüme geben

K├╝rzlich wurden im Rahmen der E3 neue Spielszenen aus Spider-Man gezeigt, die bei Fans ziemlich gut ankamen.

Es sieht einfach genial aus, wie sich Spidey durch H├Ąuserschluchten schwingt, w├Ąhrend er einen Heli verfolgt. Aber eine Sache finden nicht alle Fans cool: Das wei├če Spider-Man-Logo auf dem Anzug des Helden.

Aber wir haben gute Nachrichten f├╝r euch: Insomniac Games, das verantwortliche Entwicklerstudio, hat ├╝ber Twitter verraten, dass es verschiedene Kost├╝me gben wird. Hier der entsprechende Tweet:

Will alternate outfits for Spidey be in the game? I mean don't get me wrong I love the new one but I'm just curious

— Patrick Ward (@Mrpgw) 15. Juni 2017