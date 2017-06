Ist Bully 2: Kevin’s Back Jack nur ein Fehler?

Hättet ihr auch Lust auf eine Fortsetzung von Bully? Ich auf jeden Fall. Und seit einigen Tagen halten sich hartnäckig Gerüchte, dass Bully 2 das nächste große Ding wird, das Rockstar nach Red Dead Redemption 2 vorstellen wird.

Mittlerweile ist eine Produktseite auf der Seite der Kollegen von GameInformer aufgetaucht. Diese deutet auf einen Titel namens Bully 2: Kevin’s Back Jack hin und sieht so aus:

GameInformer hat sich auf Twitter folgendermaĂźen dazu geäuĂźert: “Ihr seht vielleicht Meldungen darĂĽber, dass laut uns Bully 2 existieren wĂĽrde. Das stimmt nicht. Wir haben nichts von einer Fortsetzung von Bully gehört.”

Hier der Tweet:

You might be seeing reports we have reported Bully 2 exists. This is in error. We have not heard anything about a sequel to Bully.

— Game Informer (@gameinformer) 8. Juni 2017