“It Comes At Night”: Was ist nur hinter dieser verdammten roten Tür

Ich habe euch bereits einige Trailer zum kommenden Horror-Streifen “It Comes At Night” gezeigt. Nun wurde kurz vor dem Release ein neuer Clip veröffentlicht, den ich euch nicht vorenthalten möchte.

In “It Comes At Night” dreht sich alles um eine Familie, die sich in eine Waldhütte zurückgezogen hat, um sich vor einer unnatürlichen Bedrohung zu schützen.

Nach der Ankunft einer verzweifelten zweiten Gruppe wird durch Misstrauen die Hausordnung, nach der die Familie lebt, jedoch auf eine harte Probe gestellt.

Der Film geht am 9. Juni an den Start und ich bin schon sehr gespannt, ob der Film halten kann, was die Trailer versprechen.

Das denken wir:

Die bisherigen Trailer waren alle sehr sehenswert. Mal sehen, ob das auch auf den finalen Film zutrifft.