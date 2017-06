Jumanji 2: Welcome to the Jungle – Der erste Trailer ist online

82 SHARES Facebook Twitter Google

Mit Jumanji feierte Robin Williams 1995 wohl einen seiner größten Erfolge. Als Kind der 90er begeisterte er natürlich auch mich als Kind und sah ihn seither unzählige Male. Bereits seit über einem Jahr ist bekannt, dass dieses Jahr Jumanji 2 erscheinen wird, mit unter anderem Dwayne ‘The Rock’ Johnson, Jack Black und Kevin Hart in den Hauptrollen.

Heute Nachmittag ist der erste Trailer zum Jumanji Sequel erschienen. Im Original hört der Film auf den Namen “Jumanji 2: Welcome to the Jungle” – Welchen Untertitel der Film in Deutschland tragen wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Natürlich wollen wir euch die ersten bewegten Bilder nicht vorenthalten.

Der Jumanji 2: Welcome to the Jungle Trailer:

Das denken wir:

Dieser Film wird die Gemüter spalten. Die einen sehen einen Klassiker ruiniert, die anderen haben Spaß mit dem Trailer. Ich selber finde den Trailer toll, aber der Name Jumanji schadet dem Film mehr, als das er hilft. So ziehen Leute unweigerlich einen Vergleich. Aber warten wir mal den fertigen Film ab.