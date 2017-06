Let It Die: Hier sind die ersten Szenen aus dem Update “Battle To The Top”

102 SHARES Facebook Twitter Google

Rated Mature: Violence, Blood and Gore, Sexual Themes, Nudity, Strong Language, Use of Drugs – Let It Die ist eines der wohl verrücktesten Spiele, das aktuell erhältlich ist.

Und es ist ziemlich erfolgreich. Mittlerweile wurde das Spiel von Grasshopper Manufacture schon drei Millionen Mal heruntergeladen. Mittlerweile wurde im Rahmen der E3 ein Update mit dem Titel “Battle To The Top” angekĂĽndigt.

Hier erwartet euch ein neuer Bereich im “Tower of Barbs”, der doch irgendwie an “Tron” erinnert. Mehr Infos gibt es noch nicht. DafĂĽr wurde ein neuer Clip veröffentlicht, der ein paar Szenen aus dem Update zeigt.

Here you go:

Das denken wir:

Let It Die ist absolut verrückt – und das ist auch gut so.