Life is Strange: Before the Storm – Prequel wurde offiziell auf der E3 vorgestellt

Da war der Jubel gestern kaum zu ├╝berh├Âren. Life is Strange wird fortgesetzt und wurde auf der gestrigen Xbox E3 Pressekonferenz offiziell angek├╝ndigt. Allerdings handelt es sich bei Life is Strange: Before the Storm nicht um das versprochenen Life is Strange 2, sondern um eine dreiteilige Zwischenepisode, wie man es zum Beispiel von Telltales The Walking Dead kennt.

Die Zwischenepisode beleuchtet das Leben von Chloe und Rachel, vor den Geschehnissen der ersten Life is Strange Staffel. Die erste Episode erscheint bereits im August f├╝r PlayStation 4, Xbox One und PC.

Der Ank├╝ndigungstrailer zu Life is Strange: Before the Storm:

Das denken wir:

Neues Futter f├╝r Life is Strange. Das freut mich tierisch. Auch meine Frau hat gestern neben mir Luftspr├╝nge gemacht.