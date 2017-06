Magic The Gathering erhält MMORPG-Umsetzung

34 SHARES Facebook Twitter Google

Seit 1993 existiert das Sammelkartenspiel Magic The Gathering. Damit ist es das älteste Spiel seiner Art. Infolge der Magic Digital Next Initiative von Wizards of the Coast soll das Universum nun um ein MMORPG erweitert werden.

Dies teilte das Entwicklerteam der Cryptic Studios und der Publisher Perfect World Entertainment mit. Die Cryptic Studios sind unter anderem bekannt fĂĽr Star Trek Online und Neverwinter. Stephen D’Angelo, CEO der Cryptic Studios, gibt an, dass von der Grafik bis zum Gameplay alles an einen einzigartigen AAA-Titel heranreichen soll. “Wir freuen uns, den Magic-Fans eine Möglichkeit bieten zu können, um die Welt und die Charaktere der Magic The Gathering-Spiele aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Macht euch bereit fĂĽr eine brandneue Reise.”, so D’Angelo weiter.

Allerdings ist bislang nur bekannt, dass wir als Planeswalker beeindruckende Welten erkunden und mächtige Kreaturen bekämpfen können. Außerdem treffen wir auf die legendären Wesen, die das Schicksal des Mutliversums formen. Zudem soll das Spiel ein Free-to-Play-Titel werden. Einen offiziellen Namen hat das Magic-MMORPG noch nicht erhalten.

Das denken wir:

Ich spiele seit meiner Jugend Magic The Gathering und bin wirklich auf das MMORPG gespannt!