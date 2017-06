Monster Hunter Stories: Der Europa-Erscheinungstermin ist bekannt

48 SHARES Facebook Twitter Google

Die letzten Tage gab es immer wieder Meldungen zu Monster Hunter World, der neueste Online-Koop Ableger für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Doch World ist nicht der einzige Monster Hunter Titel, der uns hier im Westen erwartet. Ergänzend zu World gibt es nämlich noch Monster Hunter Stories, ein neuer 3DS-Ableger, der in Japan bereits erschienen ist.

Nach längerer Schweigepause wissen wir nun, wann wir in den Genuss der Monsterjagd kommen. Demnach startet das Abenteuer in Europa am 08. September 2017. Spätestens dann darf der Nintendo 3DS also entstaubt werden. Die Spielmechanik unterscheidet sich allerdings von den großen Serienablegern. Ihr klaut nämlich Monstern die Eier, brütet sie aus und lasst den Nachwuchs kämpfen. Das Ganze erinnert ein wenig an Pokémon.

Das denken wir:

Neues Futter für meinen 3DS. Bin zum Erscheinungszeitraum zwar im Destiny-Wahn, aber für Fahrtwege ist es perfekt. Freu mich drauf.