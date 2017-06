“Murder on the Orient Express”: Wer ist der MÃ¶rder?

61 SHARES Facebook Twitter Google

Ein Zug. Ein Mord. Und ein Abteil voller Verdächtiger. Darum geht es in der kommenden Neuverfilmung des Klassikers “Murder on the Orient Express” aus dem Jahr 1974.

Und Hercule Poirot (Kenneth Branagh), der selbsterklärte „größte Detektiv der Welt“, versucht den Mord aufzuklären. Unter anderem hat Regisseur Branagh die Schauspieler Josh Gad, Daisy Ridley, Willem Dafoe, Michelle Pfeiffer, Johnny Depp, Judi Dench und Penelope Cruz ins Boot – oer besser gesagt in den Zug – geholt.

Nun wurde der erste Trailer zum Film veröffentlicht, der im November in die Kinos satrtet. Und dieser macht schon jetzt einen sehr guten Eindruck. Aber seht am besten selbst:

Das denken wir:

Der Trailer zu “Murder on the Orient Express” ist sehr spannend. Mal sehen, was der finale Film zu beiten hat.