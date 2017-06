61 SHARES Facebook Twitter Google

Juhu, Nintendo hat doch tats├Ąchlich Metroid Prime 4 f├╝r die Nintendo Switch angek├╝ndigt.

Das passierte im Rahmen eines Livestreams von der E3. Gezeigt wurde ein Teaser, in dem nur das Logo des Spiels zu sehen ist. Mehr nicht.

Den Clip m├Âchte ich euch aber trotzdem nicht vorenthalten. Here you go:

Das denken wir:

Endlich! Ein neuer “Metroid Prime”-Teil. Wir k├Ânnen es kaum erwarten.