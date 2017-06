Nintendo Switch Online-Service: Das kostet der SpaÃŸ

48 SHARES Facebook Twitter Google

Bisher ist der Online-Service der Nintendo Switch noch kostenlos. Nintendo plante die Testphase ursprünglich bis Herbst 2017. Dieser Testzeitraum wurde aber nun bis 2018 verlängert.

Es gibt aber weitere Neuigkeiten. So wurde nun bekannt, wie viel der Dienst später kosten soll – der Starttermin für das kostenpflichtige Online-Modell wurde jedoch noch nicht verraten.

So wird es drei Preismodelle geben: Für einen Monat zahlt man vier Euro, für drei Monate acht Euro und für zwölf Monate 20 Euro. Zahlende Kunden dürfen online spielen und mit einer Voice-Chat-App auf dem Smartphone miteinander quatschen.

Abgesehen davon wird man auch Spieleklassiker wie Super Mario Bros. 3, Ballon Fight und Dr. Mario kostenlos herunterladen können.

Das hört sich doch ganz ok an, oder? Im vergleichsweise günstigen Preis ist einiges enthalten. Was denkt ihr? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Jetzt wissen wir wenigstens, was wir in Zukunft für den Nintendo Switch Online-Service zahlen müssen.