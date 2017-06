Ori and the Will of the Wisps: Offizieller Ori-Nachfolger angekündigt

68 SHARES Facebook Twitter Google

Wie durch Leaks im Vorfeld bereits ermittelt, wurde vergangene Nacht der Nachfolger zu Ori and the Blind Forest angek├╝ndigt. Der neueste Ableger h├Ârt auf den Namen Ori and the Will of the Wisps und wurde im Rahmen eines ersten Trailers vorgestellt. Der Trailer ist unten f├╝r euch angehangen, beinhaltet aber leider noch keine Spielszenen. Daf├╝r aber malerisch sch├Âne Bilder, die dem Vorg├Ąnger in nichts nachstehen.

Ori and the Will of the Wisps erscheint exklusiv f├╝r Xbox One und Windows 10. Ein Erscheinungsdatum gibt es noch nicht.

Der offizielle Trailer zu Ori and the Will of the Wisps:

Das denken wir:

Das sieht wundersch├Ân aus.