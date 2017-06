Pac-Man: Ankündigung steht bevor

29 SHARES Facebook Twitter Google

Pac-Man ist Kult. Das ist so und das wird auch immer so bleiben. In den vergangenen Monaten hat sich der gefr├Ą├čige gelbe Kreis aber ziemlich im Hintergrund gehalten. Das wird sich jedoch in N├Ąchster Zeit ├Ąndern.

Denn k├╝rzlich ist ein erster Teaser zu einer bevorstehenden Ank├╝ndigung aufgetaucht. Diesen k├Ânnt ihr euch hier ansehen:

Abgesehen davon hat sich Pac-Man auch auf Twitter gemeldet. Mit diesem Tweet hier:

They're back! Stay tuned for a PAC-MAN announcement coming soon! pic.twitter.com/Xk0WpAcTfe — PAC-MAN Official (@officialpacman) 26. Juni 2017

Wir haben keine Ahnung, was uns erwartet, wir halten euch aber nat├╝rlich auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Da sind wir aber mal gespannt.