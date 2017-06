Pathfinder: Kingmaker erreicht jetzt schon sein Kickstarter-Ziel

48 SHARES Facebook Twitter Google

Das Retro in ist, wissen wir schon lange. Erst gestern war der Super Nintendo wieder in aller Munde. Das Gleiche gilt f├╝r ganze Genre. Erst k├╝rzlich machte Pillars of Eternity viele Fans alter RPGs gl├╝cklich und nun d├╝rft ihr euch ├╝ber ├Ąhnliches Futter freuen. Das beliebte Tabletop-Rollenspiel Pathfinder: Kingsmaker bekommt eine Videospiel-Umsetzung.

Inhaltlich angelehnt an Klassiker wie Baldur’s Gate und Neverwinter Nights, zieht ihr in isometrischer Sicht durch die Welt. Heute wurde bekannt, dass das zust├Ąndige Studio auf Kickstarter bereits sein Geld eingenommen hat, obwohl die Kampagne noch bis zum 11. Juli l├Ąuft.

Entwickelt wird Pathfinder: Kingsmaker von Owlcat Games, den Machern hinter Heroes of Might & Magic 5 und Skyforge.

Anbei der Kickstarter-Trailer:

Pathfinder: Kingmaker soll im August 2018 f├╝r den PC erscheinen.

Das denken wir:

Da ich mit solchen Titeln aufgewachsen bin, freue ich mich ganz besonders ├╝ber diese Ank├╝ndigung.