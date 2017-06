“Phoenix Forgotten” erscheint im Juli

34 SHARES Facebook Twitter Google

Erinnert ihr euch noch an den Trailer zu “Phoenix Forgotten”, den ich euch vor einiger Zeit gezeigt habe? Nein? Hier der Link.

Hier handelt es sich um einen Film, der von Ridley Scott (Alien: Covenant, Das Morgan Projekt) produziert wurde. Er dreht sich um eine der bekanntesten UFO-Sichtungen in der Menschheitsgeschichte – die sogenannten “Phoenix-Lichter“. Am Abend des 13. März 1997 wurden in einer Gegend um Phoenix eine Reihe von UFO-Sichtungen gemacht. Es gab mehrere 100 Zeugen.

In “Phoenix Forgotten” begeben sich drei Studenten auf die Suche nach AuĂźerirdischen. Kurz darauf verschwinden sie spurlos. Und wer sich den Film ansehen möchte, der hat demnächst Gelegenheit dazu. “Phoenix Forgotten” erscheint am 18. Juli digital. Die DVD- und Blu-ray-Fassung folgt dann am 1. August.

Das denken wir:

Die Story von “Phoenix Forgotten” klingt auf jeden Fall sehr spannend. Mal sehen, was der Film zu bieten hat.