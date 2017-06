Playstation Plus Spiele im Juli: Holt euch den Slasher Until Dawn kostenlos

82 SHARES Facebook Twitter Google

Gute Nachrichten für alle Horror-Fans: Sony hat die kostenlosen PS-Plus-Spielen für den Juli angekündigt. Und unter den Spielen befindet sich auch das Horror-Adventure Until Dawn.

Hier müsst ihr in der Rolle verschiedener Charaktere in einer verschneiten Bergregion versuchen, die Nacht zu überleben, denn ein Serienmörder treibt dort sein Unwesen. Über diesen Link findet ihr unseren Test zum Spiel.

Hier eine Liste mit allen kostenlosen PS-Plus-Spielen im Juli 2017:

Until Dawn (PS4)

Game of Thrones (PS4)

Tokyo Jungle (PS3)

Darkstalkers Resurrection (PS3)

Don’t Die Mr Robot (PS Vita cross-buy mit PS4)

Element4l (PS Vita)

That’s You (PS4)

Ich habe mich damals, vor dem Release von Until Dawn, mit dem Creative Director Will Byles über das Spiel unterhalten. Wer wissen möchte, was er über den Hottot-Titel zu sagen hatte, der sollte sich das Video nicht entgehen lassen:

Das denken wir:

Wer auf Horror-Games steht, der sollte sich Until Dawn unbedingt holen.