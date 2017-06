Project Rap Rabbit: In diesem Video seht ihr das Spielkonzept in Aktion

82 SHARES Facebook Twitter Google

Erinnert ihr euch noch an das Kultispiel PaRappa the Rapper aus dem Jahr 1996? Aktuell arbeiten die Entwickler von damals zusammen mit den Machern von Gitaroo Man an einem neuen Rhythmus-Videospiel namens Project Rap Rabbit.

Gerade läuft eine Kickstarter-Kampagner für das Spiel, die ihr über diesen Link hier findet. Um mal wieder etwas auf den Titel aufmerksam zu machen, haben die Entwickler kürzlich ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie das Spiel ablaufen wird.

Zu sehen ist der grobe Spielablauf, der schon einen guten Eindruck macht und sehr an PaRappa the Rapper erinnert. Hier der Clip:

Mal sehen, ob die Kickstarter-Kampagne erfolgreich beendet werden kann. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Das Konzept von Project Rap Rabbit steht und sieht bisher ganz vielversprechend aus. Den Erfolg von PaRappa the Rapper zu toppen wird aber mit Sicherheit sehr schwierig.