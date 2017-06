Rico und Flores sind zurÃ¼ck â€“ in kommenden Film “Starship Troopers: Traitor of Mars”

95 SHARES Facebook Twitter Google

Der Starship Troopers Reboot lässt zwar noch etwas auf sich warten, aber der Krieg zwischen Menschen und Bugs geht trotzdem weiter – im Animationsfilm “Starship Troopers: Traitor of Mars”.

Und mit dabei sind Casper Van Dien und Dina Meyer als die Stimmen von Johnny Rico und Dizzy Flores. In “Traitor of Mars” wird Johnny Rico degradiert zu einer Satellitenstation auf den Roten Planeten geschickt. Währenddessen ist die Förderation damit beschäftigt, den Heimatplaneten der Bugs anzugreifen.

Die Bugs starten einen Überraschungsangriff auf die Satellitenstation und nun liegt es an Rico und den Troopern, den Mars zu retten. Der Film wird am 21. August in ausgewählten Kinos laufen – und zwar nur an diesem Tag.

Regulär soll es den Film dann erst 2018 zu sehen geben.

Das denken wir:

Hoffentlich gibt es in Zukunft wieder mehr über die Starship Troopers zu hören.