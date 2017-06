Seht euch hier an, wie sich wahre Fans über die Ankündigung von Metroid Prime 4 freuen

118 SHARES Facebook Twitter Google

K├╝rzlich berichteten wir ja ├╝ber die Ank├╝ndigung von Metroid Prime 4 f├╝r die Nintendo Switch. Das war auf jeden Fall ein gro├čes Ding f├╝r Nintendo und Fans rund um den Globus jubelten.

Am sch├Ânsten jubelten jedoch die Fans im Nintendo World Store in New York, die den Nintendo-Stream gebannt verfolgt haben. Zum Gl├╝ck wurde das Ganze auf Video festgehalten.

Hier der Clip dazu:

Der Jubel ist ansteckend, oder? Hier noch das komplette Video. Man beachte vor allem Super Mario links im Bild, der sich vom Jubel nicht so wirklich anstecken l├Ąsst.

Das denken wir:

Man sollte sich eben ab und an auch ├╝ber die kleinen Dinge im Leben freuen.