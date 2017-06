Seht euch hier den ersten Trailer zur Nintendo-Themenwelt in den Universal Parks an

88 SHARES Facebook Twitter Google

Ende letzten Jahres berichteten wir über die Ankündigung, dass Nintendo zusammen mit Universal drei Themenwelten in den Universal Parks plant – in Orlando, Hollywood und in Osaka.

Bis diese Themenwelten fertiggestellt sind, dauert es vermutlich noch Jahre, aber zumindest wurde mittlerweile ein erster Trailer veröffentlicht, der die Vorfreude auf die Real-Life-Nintendo-Welten steigern soll.

Hier der Clip:

Sobald es weitere Neuigkeiten zur Nintendo-Themenwelt gibt, erfahrt ihr das natĂĽrlich wie immer bei uns.

Das denken wir:

Ein Traum fĂĽr Nintendo-Fans.