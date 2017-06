Seht euch hier die ersten Spielszenen aus Need for Speed Payback an

82 SHARES Facebook Twitter Google

Gestern hat EA erste Spielszenen aus Need for Speed Payback veröffentlicht, die verdammt gut aussehen.

Der nächste Teil der erfolgreichen Racing-Serie kommt viel dynamischer und actionreicher daher als bisherige Teile und das steht dem Titel.

Das sieht in der Praxis so aus, dass man während einer Mission mit seinem Boliden durch die Gegend heizt und an bestimmten Stellen wechselt das Spiel nahtlos in Zwischensequenzen und zurück zum Spielgeschehen. Abgesehen davon werden Crashes heftig in Zeitlupe in Szene gesetzt (das erinnert an Burnout) und das ist ziemlich cool.

Aber seht am besten selbst:

Need for Speed Payback erscheint am 10. November fĂĽr PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Need for Speed Payback schlägt eine neue Richtung ein und das ist auch gut so. Die ersten Szenen sehen ziemlich stark aus.