Seht euch hier die neuesten Spielszenen aus Vampyr an

Dontnod, das Studio hinter Life is Strange, arbeitet aktuell mit Hochdruck an einem sehr vielversprechenden Vampir-Game namens Vampyr. Im Rahmen der E3 wurden nun neue Spielszenen veröffentlicht.

In diesem Tite übernimmt der Spieler die Rolle eines Arztes, der nach dem Ersten Weltkrieg von einem Vampir gebissen wird. Das hört sich interessant an und sieht auch so aus.

Im neuesten Clip zum Spiel wird nicht nur die düstere Spielwelt gezeigt, sondern auch das Gesprächssystem, das es erlaubt, aus verschiedenen Antwortmöglichkeiten zu wählen. Hier der Clip:

Sieht doch ziemlich cool aus, oder? Vampyr erscheint am 30. November fĂĽr PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Die neusten Szenen sehen sehr vielversprechend aus. Hoffen wir nur, dass der Titel nicht in der Masse untergeht.