Seht euch hier euren neuen Lieblings-Gorilla im Internet an

Ich habe einen neuen Lieblings-Gorilla. Er hei├čt Zola und ihr werdet ihn auch lieben. K├╝rzlich bin ich auf ein Video dieses Gorillas gesto├čen, das zeigt, wie er in einer Wanne voller Wasser tanzt. Man sieht f├Ârmlich, wie er sich freut und Spa├č an der Abk├╝hlung hat.

B├╝hne frei f├╝r Zola:



So sieht es aus, wenn man sorgenfrei das Leben genie├čt. So muss sich auch Alex gef├╝hlt haben, als sie in “Flashdance” ihre Show abgezogen hat.

Der Produzent Bob Hagh hat die ├ähnlichkeit dieser beiden Szenen auch erkannt und sie kombiniert. Im tollsten Video, das ihr in n├Ąchster Zeit sehen werdet.

Noch einmal B├╝hne frei f├╝r Zola. Diesmal mit Musik.

I added some music to this. pic.twitter.com/UwjhTKpaeu — Bob Hagh (@BobHagh) 22. Juni 2017

Das denken wir:

Der Gorilla tanzt besser als wir…

Quelle: nerdist.com