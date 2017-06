Skyrim Switch: Dank Amiibo-Support könnt ihr als Link spielen

66 SHARES Facebook Twitter Google

Im Rahmen der E3 hat Bethesda die Switch-Version von Skyrim präsentiert und auch gleich ein nettes Bonus-Feature gezeigt.

So unterstĂĽtzt das Spiel eine Amiibo-Figur von Link. Aktiviert ihr diese im Spiel, dann bekommt ihr eine Kiste, die das Outfit von Link in Zelda: Breath of the Wild beinhaltet.

Und das ist irgendwie ziemlich cool. Aber seht am besten selbst. So sieht es aus, wenn man als Link die Welt von Skyrim erkundet:

Das denken wir:

Eine coole Idee. So bekommt Skyrim einen ganz neuen Dreh.